ЕС лишает Венецианскую биеннале миллионов из-за России 3 24.04.2026, 12:01

В Еврокомиссии подчеркнули, что «решительно осуждают» открытие российского павильона.

Европейский союз принял решение сократить финансирование Венецианской биеннале на 2 млн евро из-за допуска России к участию в выставке 2026 года. Об этом сообщила Европейская комиссия, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о трехлетнем гранте, который теперь будет урезан. Организаторам биеннале дали 30 дней, чтобы объяснить свое решение вернуть российский павильон впервые с начала конфликта в Украине в 2022 году.

В Еврокомиссии подчеркнули, что «решительно осуждают» открытие российского павильона. Ранее Россия не участвовала в выставках 2022 и 2024 годов, а в 2024 году ее павильон был передан Боливии.

Организаторы биеннале заявили, что не имеют полномочий запрещать участие отдельным странам. Любое государство, признанное Италией, имеет право подать заявку. При этом Россия владеет собственным павильоном в историческом парке Джардини с 1914 года, что упрощает процедуру участия.

В заявлении фонда подчеркивается, что биеннале выступает против цензуры и исключения стран, позиционируя себя как площадку для диалога и культурного обмена.

Венецианская биеннале — одна из старейших и наиболее влиятельных художественных выставок мира. В 2026 году в ней примут участие 99 стран. Ранее организаторы также отказывались исключать другие государства, несмотря на политическое давление.

