24 апреля 2026, пятница, 23:19
  • 24.04.2026, 11:30
Ученые создали ботинки из грибов

Эта обувь состоит из мицелия.

Не секрет, что модная индустрия ежегодно наносит серьезный ущерб окружающей среде. При этом обувь — один из самых неэкологичных предметов гардероба. Так, до 95 % ботинок, кроссовок и балеток попадают на свалки, где резина и пластик разлагаются десятилетиями, пишет «Нож».

Ученые из Бельгии вместе с главным сапожником оперного театра La Monnaie/De Munt Мари Де Рик разработали новые экспериментальные ботинки, целиком состоящие из мицелия — вегетативного тела гриба.

«Это концептуальный объект, призванный показать, что в настоящее время возможно сделать с помощью этого материала, — объяснили авторы разработки. — Он отражает то, как можно выращивать и обрабатывать материал, созданный из микроорганизмов, придавая ему функциональную трехмерную форму».

Пока что прототип обуви не подходит для показа на подиуме или для продажи. И все же, в недалеком будущем эксперты планируют увидеть более жизнеспособные модели перерабатываемых ботинок из грибов.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук