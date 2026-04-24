Ученые создали ботинки из грибов 3 24.04.2026, 11:30

Эта обувь состоит из мицелия.

Не секрет, что модная индустрия ежегодно наносит серьезный ущерб окружающей среде. При этом обувь — один из самых неэкологичных предметов гардероба. Так, до 95 % ботинок, кроссовок и балеток попадают на свалки, где резина и пластик разлагаются десятилетиями, пишет «Нож».

Ученые из Бельгии вместе с главным сапожником оперного театра La Monnaie/De Munt Мари Де Рик разработали новые экспериментальные ботинки, целиком состоящие из мицелия — вегетативного тела гриба.

«Это концептуальный объект, призванный показать, что в настоящее время возможно сделать с помощью этого материала, — объяснили авторы разработки. — Он отражает то, как можно выращивать и обрабатывать материал, созданный из микроорганизмов, придавая ему функциональную трехмерную форму».

Пока что прототип обуви не подходит для показа на подиуме или для продажи. И все же, в недалеком будущем эксперты планируют увидеть более жизнеспособные модели перерабатываемых ботинок из грибов.

