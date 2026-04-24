закрыть
24 апреля 2026, пятница, 23:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Такого не было 20 лет»: в Туапсе настоящий экологический коллапс

13
  • 13,486
Пожар на НПЗ, пораженном дронами, продолжается.

В российском Туапсе после ударов беспилотников возник масштабный экологический кризис. Местные жители жалуются на «нефтяной дождь», токсичный смог и чёрные пятна на улицах и в лужах.

О последствиях пожара на нефтяном терминале и ситуации в городе рассказывает BBC. Там сообщили, что в среду, 22 апреля, жители города заметили «нефтяной дождь».

Во дворах появились чёрные лужи с плёнкой, автомобили покрылись каплями, а на животных и коже людей остались следы загрязнения. Экологи объяснили, что во время пожара нефтепродукты не только горят, но и испаряются: пары поднимаются в атмосферу, конденсируются и вместе с осадками возвращаются на землю. Из-за этого загрязнение охватывает большие территории.

Токсичный дым и заражённая вода: в российском Туапсе жалуются, что после атаки БПЛА курортный сезон «закончился, не начавшись»

По оценке эколога Евгения Витишко, курортный сезон в районе «закончился, не успев начаться». Он добавил, что регион не видел подобной катастрофы минимум 20 лет. Последствия, в частности загрязнение рек, почв и воздуха, могут длиться десятилетиями.

Самой большой проблемой сейчас является загрязнение воздуха. По данным Greenpeace, дым содержит токсичные газы, химические пары и частицы сажи. По информации местного оперативного штаба, в ряде районов концентрации бензола, ксилола и сажи превысили безопасные показатели в два-три раза.

Из-за этого местные власти рекомендовали жителям оставаться дома, не открывать окна и использовать средства защиты. Несмотря на это, часть учебных заведений закрыли лишь через несколько дней после ухудшения ситуации.

Загрязнение задело и воду: нефтепродукты могут попадать в реку Туапсе, а оттуда в море. Несмотря на заявления властей о локализации разлива, на побережье обнаруживают нефтяные пятна, которые, вероятно, попадают в море из повреждённых резервуаров. Экологи отмечают, что преодолевать последствия мешают галечные пляжи, через которые мазут просачивается в почву и возвращается в воду.

Пожар в Туапсе возник после двух ударов беспилотников по порту. 16 апреля вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. Пожар ликвидировали за три дня. Впоследствии, 19 апреля в море обнаружили нефтяное пятно, а уже 20 апреля из-за повторного удара объект вспыхнул снова.

По состоянию на 23 апреля пожар до сих пор продолжается. Однако его площадь уменьшилась примерно вдвое.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

