24 апреля 2026, пятница, 23:19
Попытка отбуксировать поврежденный российский газовоз провалилась

  • 24.04.2026, 11:27
Попытка отбуксировать поврежденный российский газовоз провалилась

Огромный танкер продолжает дрейфовать у берегов Ливии.

Попытка отбуксировать поврежденный российский газовоз «Arctic Metagaz» в Средиземном море завершилась неудачей. Судно, дрейфующее уже несколько недель после атаки беспилотника, остается без контроля примерно в 120 морских милях от побережья Ливии, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

По данным ливийских властей, операция провалилась из-за обрыва буксировочного троса. Повторно закрепить его не удалось. Власти предупреждают, что танкер представляет серьезную угрозу для судоходства и экологии региона.

Судно было (повреждено в начале марта у берегов Мальты. В корпусе образовалась пробоина после удара дронов, экипаж покинул корабль. На борту остаются не менее 700 тонн топлива и значительные объемы природного газа, что усиливает опасения возможной утечки.

«Arctic Metagaz» связывают с так называемым «теневым флотом» России, который используется для обхода санкций. Ранее судно уже попадало под ограничения западных стран и сменило название.

Москва обвинила Украину в атаке, однако Киев официально это не комментировал. Эксперты отмечают, что удары по российским танкерам участились, а атака на судно с сжиженным газом стала новым этапом эскалации.

Ситуация развивается на фоне общей нестабильности в мировом судоходстве. Конфликт на Ближнем Востоке и атаки на торговые суда усиливают риски для морских перевозок.

