Вырван кусок борта: появились фото российского газовоза Arctic Metagaz после удара дронов 16 4.03.2026, 12:45

15,414

Танкер не подлежит восстановлению.

Танкер Arctic Metagaz, который попал под удар дронов в Средиземном море, потерял заметную часть борта в результате взрыва, показывают фото, опубликованные советником министра обороны Украины Сергеем Стерненко, пишет «Фокус».

Кадры сняты беспилотником неизвестного происхождения, который по неустановленным причинам находился на месте инцидента.

Дроны попали в машинное отделение газового танкера Arctic Metagaz РФ, написал Сергей Стерненко в Telegram. По его словам, корабль получил настолько серьезные повреждения, что не подлежит восстановлению.

На фото можно увидеть некоторые детали удара по Arctic Metagaz. В частности, есть ориентировочные координаты точки попадания — 34° 20′ 06″ N, 16° 59′ 33″ E, в 270 км от берегов Ливии. Также есть время, когда дрон зафиксировал последствия удара — 16:09 и 17:00 3 марта: то есть беспилотники еще час без проблем отслеживали, что происходит на корабле.

Какие повреждения получил СПГ-танкер Arctic Metagaz?

Во-первых, дымит палубная надстройка.

Во-вторых, взрыв вырвал кусок металла на правом борту, причем речь идет о пробоине от палубы до ватерлинии, а внутрь корпуса льется морская вода. Если учесть габариты судна (длина 277 м, осадка 11 м), указанные на портале marinetraffic, то ориентировочные размеры пробоины, которая занимает примерно одну шестую длины борта и высотой от палубы до ватерлинии — это, условно, прямоугольник 45 на 20 метров.

Детали удара по Arctic Metagaz

Утром 4 марта Минтранс РФ подтвердил (удар по СПГ-танкеру Arctic Metagaz https://charter97.org/ru/news/2026/3/3/675640/). Российское ведомство сообщило, что корабль шел из Мурманска и на борту находилось 30 членов экипажа. По кораблю якобы ударили морские дроны со взрывчаткой: начался пожар, всех моряков успели эвакуировать. Минтранс РФ также заявил, что произошел «акт международного терроризма».

Фокус писал об атаке дронов на танкер Arctic Metagaz, который находится под санкциями Украины и всех ее партнеров из-за вывоза арктического газа «Арктик СПГ-2». Об ударе стало известно вечером 3 марта. На фото и видео из соцсетей показали горящий корабль, а Reuters уточнило, что он принадлежит ООО «СМП Техменеджмент», СПГ «Новатэк» и Минтранс РФ.

Инцидент прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, который подтвердил удар по подсанкционному кораблю, который вез сжиженный газ. Силы обороны официально не подтверждали атаку на Arctic Metagaz.

Танкер РФ потерял кусок борта и тонет в Средиземном море — фото

Из-за атаки неизвестных дронов танкер Arctic Metagaz потерял кусок борта, свидетельствуют фото, снятые беспилотником. Вода заполнила корабль, который, вероятно, восстановить не возможно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com