Маленькая белоруска с СМА, на лечение которой собрали 1,8 млн долларов, получила укол в Дубае

Маленькая белоруска с СМА, на лечение которой собрали 1,8 млн долларов, получила укол в Дубае24
- 24.04.2026, 11:25
Первая девочка из Беларуси получила свой долгожданный препарат.
Кате Виноградовой из Кобрина, которая борется с диагнозом спинальной мышечной атрофией (СМА), в Дубае сделали инфузию Itvisma. Об этом рассказала мама девочки, пишет «Зеркало».
Itvisma — это препарат генной терапии, разработанный для лечения СМА у пациентов старше двух лет. Он содержит то же действующее вещество, что и Zolgensma, но вводится однократно интратекально (в спинномозговую жидкость).
«Свершилось! Катюша первая девочка Беларуси, получившая свой долгожданный препарат — инфузию «Итвисма». Этот путь был непростым, но сегодня мы выдыхаем. Самое главное — болезнь остановлена», — написала мама девочки.
@oksanavin_mama_katya_sma
Свершилось! Катюша ПЕРВАЯ ДЕВОЧКА БЕЛАРУСИ, которая получила свой долгожданный препарат — инфузию Itvisma. 🙏🏼 Этот путь был непростым, но сегодня мы выдыхаем. Самое главное — болезнь остановлена. Препарат вводили в операционной, прямо в спинной мозг, и всё прошло по плану. Друзья, это чудо произошло только благодаря вам. Ваша поддержка, ваша вера и каждое пожертвование дали Кате шанс на будущее. Спасибо каждому за доброе сердце! Теперь впереди восстановление, но уже с новыми силами. ❤️♬ оригинальный звук - Leo
Она поблагодарила всех, кто помог ее дочери получить лечение.
«Друзья, это чудо произошло только благодаря вам. Ваша поддержка, ваша вера и каждое пожертвование дали Кейт шанс на будущее. Спасибо каждому за доброе сердце! Теперь впереди восстановление, но уже с новой разработкой».
Напомним, необходимые на лечение Кати Виноградовой 1, 8 млн долларов собирали два года.