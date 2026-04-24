Маленькая белоруска с СМА, на лечение которой собрали 1,8 млн долларов, получила укол в Дубае 24 24.04.2026, 11:25

6,242

Катя Виноградова

Первая девочка из Беларуси получила свой долгожданный препарат.

Кате Виноградовой из Кобрина, которая борется с диагнозом спинальной мышечной атрофией (СМА), в Дубае сделали инфузию Itvisma. Об этом рассказала мама девочки, пишет «Зеркало».

Itvisma — это препарат генной терапии, разработанный для лечения СМА у пациентов старше двух лет. Он содержит то же действующее вещество, что и Zolgensma, но вводится однократно интратекально (в спинномозговую жидкость).

«Свершилось! Катюша первая девочка Беларуси, получившая свой долгожданный препарат — инфузию «Итвисма». Этот путь был непростым, но сегодня мы выдыхаем. Самое главное — болезнь остановлена», — написала мама девочки.

Свершилось! Катюша ПЕРВАЯ ДЕВОЧКА БЕЛАРУСИ, которая получила свой долгожданный препарат — инфузию Itvisma. 🙏🏼 Этот путь был непростым, но сегодня мы выдыхаем. Самое главное — болезнь остановлена. Препарат вводили в операционной, прямо в спинной мозг, и всё прошло по плану. Друзья, это чудо произошло только благодаря вам. Ваша поддержка, ваша вера и каждое пожертвование дали Кате шанс на будущее. Спасибо каждому за доброе сердце! Теперь впереди восстановление, но уже с новыми силами. ❤️

Она поблагодарила всех, кто помог ее дочери получить лечение.

«Друзья, это чудо произошло только благодаря вам. Ваша поддержка, ваша вера и каждое пожертвование дали Кейт шанс на будущее. Спасибо каждому за доброе сердце! Теперь впереди восстановление, но уже с новой разработкой».

Напомним, необходимые на лечение Кати Виноградовой 1, 8 млн долларов собирали два года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com