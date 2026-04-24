Белорусы удивляются, почему не работают киоски «Белсоюзпечати»9
- 24.04.2026, 10:30
Стала известна причина.
«Белсоюзпечать» с 30 апреля этого года присоединили к «Белпочте». Такое решение приняло Министерство связи и информатизации.
«С 30 апреля торговые объекты «Белсоюзпечати» — киоски, павильоны — являются частью торговой сети РУП «Белпочта», в которых, как и ранее, будет осуществляться реализация печатных средств массовой информации, товаров потребительского спроса и другое», — сообщает «Белпочта».
В организации уточняют, что сейчас «проводятся организационные мероприятия по передаче киосков и павильонов». Эти работы планируют поэтапно завершить ко 2−8 мая.
«Печатные средства массовой информации по подписке на май-июнь 2026 года, оформленные ранее через торговые объекты РУП «Белсоюзпечать», можно будет получить в киосках, павильонах, а также в объектах почтовой связи «Белпочты». О месте получения печатных средств массовой информации подписчики будут информированы путем размещения объявления на торговом объекте», — уточнили в «Белсоюзпечати».