24 апреля 2026, пятница, 23:18
«Тупик»: российский пропагандист взвыл из-за украинских дронов и роботов

7
  24.04.2026, 9:50
  • 8,854
Украина стремительно наращивает свои возможности.

Российский пропагандист пожаловался на изменение характера боевых действий из-за развития украинских технологий. Он признал, что использование дронов и роботизированных систем влияет на ситуацию на фронте, пишет OBOZ.UA.

Такое мнение высказал пропагандист Дмитрий Стешин. По его словам, нынешняя ситуация на фронте зашла в «тупик». Кроме того он обратил внимание на изменение темпов наступления.

«Да, здесь тупик. Ну, ты заметил, что изменились темпы наступления? Украина лихорадочно наращивает свои возможности», – обратился он к собеседнику.

Он также признал, что украинская «стена дронов» и применение роботизированных систем в наступлениях оказались эффективным подходом. Ссылаясь на разговор с украинским военнопленным, пропагандист вспомнил «неприятную» для себя цитату.

«Неприятная цитата. Он (украинский военнопленный – ред.) сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV-дронов», – сказал Стешин.

