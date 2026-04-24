Премьер Польши: Россия может напасть на страну НАТО в краткосрочной перспективе 7 24.04.2026, 10:48

5,862

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может напасть на страну НАТО в краткосрочной перспективе – это вопрос месяцев, а не лет. При этом он высказал опасения в том, готовы ли США выполнить свои обязательства перед НАТО по защите Европы в случае такого нападения.

«Для всего восточного фланга, моих соседей… вопрос в том, является ли НАТО по-прежнему организацией, готовой, политически и логистически, реагировать, например, против России, если она попытается напасть», – сказал он в интервью Financial Times.

Туск подчеркнул, что его слова не следует воспринимать «как скептицизм в отношении статьи 5 НАТО, а скорее как «надежды на то, что гарантии на бумаге превратятся в нечто очень практическое».

«Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах», – сказал Туск, имея в виду потенциальное российское нападение.

Туск заявил, что у него «нет комплексов» по поводу американо-польских связей, но проблема в том, как проявят себя эти связи в случает практической угрозы.

«Я хочу верить, что [статья 5] по-прежнему действительна, но иногда, конечно, у меня возникают проблемы», – добавил он. «Я не хочу быть таким пессимистом… но сегодня нам нужен еще и практический контекст».

Туск привел пример того, как в прошлом году около 20 российских беспилотников нарушили польское воздушное пространство, и некоторые союзники по НАТО не хотели рассматривать это как нападение.

«У меня были проблемы в ночь на сентябрь, когда россияне совершили эту довольно масштабную провокацию с использованием беспилотников. Мне было непросто убедить наших партнеров по НАТО в том, что это был не случайный инцидент, а хорошо спланированная и подготовленная провокация против Польши», - вспоминал он.

При этом он добавил, что некоторым союзникам по НАТО «было гораздо проще притвориться, что ничего не произошло».

«Поэтому я хочу быть уверенным, что если что-то случится, то… Россия будет знать, что реакция будет жесткой и однозначной», - сказал он.

Он отметил, что для того, чтобы Европа могла отразить этот удар, необходимы реальные инструменты и реальная мощь в плане оборонных средств и мобильности вооруженных сил между странами.

«Парадоксально, но если у вас есть какие-то позитивные аспекты украинской войны, то это один из них: Европа все больше осознает, что мы будем вместе в военных аспектах [и] обороне», – сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com