Трамп жестко ответил принцу Гарри 15 24.04.2026, 9:59

Дональд Трамп

Речь шла о возможности сделать больше для Украины.

Президент США Дональд Трамп жестко ответил на призыв принца Гарри сделать больше для Украины, заявив, что говорит от имени Великобритании больше, чем сам принц.

Об этом сообщает Sky News.

Что спросили у Трампа

Журналист спросил президента, считает ли он уместным, что принц Гарри призывает США сделать больше для прекращения войны в Украине - и это накануне визита короля Чарльза в Вашингтон.

Что ответил Трамп

«Принц Гарри не говорит от имени Великобритании, это точно. Я думаю, что говорю от имени Великобритании больше, чем от имени принца Гарри. Но я очень ценю его совет. Замечательный совет», - сказал Трамп.

Перед этим он поинтересовался у журналистов делами принца и его жены и попросил журналиста передать им приветствие.

О встрече с Чарльзом

После комментария о Гарри Трамп переключился на предстоящую встречу с британским монархом.

«К нам приедет король Чарльз, он мой друг. Мы очень этого ждем», - сказал он.

Трамп также похвастался новым бальным залом в Белом доме, где состоится ужин. По его словам, Британия 150 лет хотела новый зал - и теперь получит «лучший в мире».

