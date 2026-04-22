Шизофрения Валерия Герасимова 2 Александр Коваленко

22.04.2026, 15:15

Александр Коваленко

Как россияне вновь «захватили» всю Луганскую область.

Не прошло и полгода, а начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе визита на пункт управления общевойскового объединения Южной группировки опять объявил про полный контроль территории Луганской области, или как ее оккупанты называют, некой «ЛНР».

Помимо привычной шизофрении от Валерия Герасимова про захват Луганской области, он озвучил еще один фейк, а именно — с начала 2026 года российские оккупационные войска захватили более 1 700 км² территории Украины.

Что тут скажешь…

Луганскую область российские войска, согласно версии Генштаба ВС РФ полностью захватили еще в июле 2022 года. Именно тогда, 3 июля, впервые прозвучал этот бравурный фейк, который с периодичностью раз в полгода, но обязательно кем-либо из официальных российских лиц повторяется. Правда, в этот раз прямо-таки фальстарт.

Дело в том, что буквально три недели назад российское МО выступало с аналогичным заявлением.

В целом же, ситуация на остающимся под контролем СОУ участке Луганской области, за это время кардинальным образом не изменилась. Украинские войска продолжают контролировать на сегодняшний день в Луганской области участок площадью около 80 км².

В частности, СОУ удерживают позиции в районе села Надежда, на правом берегу реки Жеребец, а также Новоегоровки, района леса Пшеничного. Так же удерживаются позиции в районе Грековки — Западный лес.

Похоже, российское командование решило округлить захват Луганской области и добавить пенсионеру в бункере немного настроения. При этом деда сначала порадовало МО, а теперь доклад от Генштаба в папочке принесут. Вот потеха-то старому больному человеку!

Далее, насчет 1 700 км²…

С начала 2026 года оккупанты захватили 622 км² территории Украины, потеряли 111 340 личного состава или в пропорции 179 тел/1 км², а темп захвата территорий в среднем составил 5,6 км² в сутки.

То есть, Валерий Герасимов, в своем докладе почти в 3 раза завысил реальные цифры по захвату украинских территорий. Если бы российские войска и вправду с начала 2026 года захватили более 1 700 км² территории Украины, то они бы уже контролировали Купянск, Купянск-Узловой, стояли бы по всему левому берегу реки Оскол, вели бы городски бои в Лимане, находились на окраине Славянско-Краматорской агломерации, вышли бы за пределы Константиновки и двигались по трассе Н-20 на север.

В некотором смысле, можно говорить о том, что все отчеты Генштаба ВС РФ и МО РФ завышаются в 2,5−3 раза, как минимум. Это делает их отчетность на столе Путина настолько нереалистичной, что даже простой, ситуативной закредитованностью захвата территорий это сложно объяснить. Похоже, в кредит российские генералы берут не просто те или иные города и населенные пункты, села, а всю линию фронта!

Александр Коваленко, «Телеграм»

