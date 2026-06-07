«Лукашенко не оправдал ожиданий и стал не нужен»1
- 7.06.2026, 12:03
Европе и США есть через кого говорить с Путиным.
«Если существуют люди, которые имеют личные и давние отношения с Путиным, то возникает вопрос, зачем дополнительно делать ставку именно на Лукашенко», — задается вопросом историк Александр Фридман в эфире «Еврорадио».
Что значит звонок президента Франции Макрона Лукашенко? Чтобы использовать его как источник информации о Путине? На эту тему рассуждает обозреватель Александр Фридман.
— Мне эта версия кажется вполне логичной. Но я не вижу здесь каких-то особенно значимых результатов.
Если посмотреть на американский опыт, то трудно сказать, что он был чрезвычайно успешным. Я, честно говоря, не знаю, какую действительно ценную информацию о Путине американцы могли получить от Лукашенко. Не очень понятно и то, насколько активно они использовали его как канал связи.
Если мы посмотрим на развитие белорусско-американских отношений последнего времени, то очевидно, что все начиналось в контексте украинской темы. И это неслучайно. Достаточно вспомнить один из ключевых этапов — визит генерала Келлога.
На тот момент Келлог отвечал за украинское направление, а Джон Коул, который сегодня является специальным представителем Трампа по Беларуси, был его заместителем. Поэтому, когда это направление курировал Келлог, главный акцент действительно делался на Украине.
С американской точки зрения Лукашенко рассматривался как человек, который имеет прямой доступ к Москве и может быть полезным в переговорных процессах.
Но если посмотреть на нынешний этап белорусско-американских отношений, особенно после того, как Келлог отошел от этой темы, а Коул стал специальным представителем, то мы видим уже несколько иную картину. Теперь речь все больше идет о двусторонних отношениях, экономических вопросах, возможных договоренностях и других практических темах.
У меня складывается впечатление, что сегодня американцы уже не рассматривают Лукашенко как настолько важный канал связи с Москвой, как это было еще год назад. Возможно, этот канал просто не оправдал ожиданий, — считает Фридман.
Тогда зачем европейцам повторять этот путь?
— Европейцы, конечно, тоже могут пытаться использовать Лукашенко для передачи каких-то сигналов Кремлю. Лукашенко действительно принадлежит к очень узкому кругу людей, которые могут в любой момент позвонить Путину и получить ответ.
Но это, скорее, техническая функция.
Здесь возникает вопрос: действительно ли эта функция настолько уникальна?
Например, есть Герхард Шредер, который недавно был в России. Насколько известно, он находился в Москве, хотя информации о его участии в Петербургском международном экономическом форуме не было. Вполне возможно, что он проводил какие-то неофициальные встречи, что-то передавал и что-то получал в ответ.
Если существуют люди, которые имеют личные и давние отношения с Путиным, то возникает вопрос, зачем дополнительно делать ставку именно на Лукашенко.
Поэтому теоретически такая роль для него возможна. Но на сегодняшний день я не считаю его особенно полезным каналом информации или источником каких-то эксклюзивных инсайдов, — считает историк Александр Фридман.