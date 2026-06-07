ВСУ уничтожили пункт дислокации вражеской бригады «Терек» 7.06.2026, 22:26

«Мадяр» показал видео.

Силы беспилотных систем сообщили о поражении пункта временной дислокации бригады «Терек» на временно оккупированной территории Луганской области. Операция состоялась в ночь на 7 июня и сопровождалась серией ударов по ряду военных и логистических объектов в тылу.

Информация о масштабах разрушений и потерях пока уточняется. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.

Силы беспилотных систем заявили о поражении пункта временной дислокации 5-й казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Терек» в районе населенного пункта Счастье на временно оккупированной территории Луганской области.

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