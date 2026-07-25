NYT: Первая женская команда Кыргызстана покоряет кок-бору 2 25.07.2026, 12:52

Фото: 24.kg

Девушки на конях выступили против вековых ограничений.

На грязном поле у подножия Тянь-Шаня восемь подростков мчатся верхом, пытаясь вырвать друг у друга тяжелую тушу козы. Это кок-бору — традиционная центральноазиатская игра, похожая на жесткое конное поло, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

В Кыргызстане, где кок-бору веками считался мужским видом спорта, Бегимай и еще пять девушек создали первую женскую команду. Они играют против юношеских коллективов, несмотря на критику и сомнения окружающих.

«У каждой девушки есть своя страсть», — говорит Бегимай. По ее словам, если женщина обладает навыками и желанием, кок-бору тоже может быть ее спортом.

Игра требует огромной физической силы. Всадники на полном ходу сталкиваются, пытаются поднять тушу козы с земли и забросить ее в специальную чашу на краю поля. В 2025 году в Кыргызстане во время матчей погибли два мужчины.

Бегимай начала тренироваться вместе с отцом, который раньше сам играл в кок-бору. Они ежедневно ездили верхом несколько километров, а девушка училась поднимать с земли тяжелые предметы, используя даже автомобильную покрышку.

После того как видео ее игры стало популярным в Instagram, Бегимай нашла других девушек, которые тайно занимались этим спортом. В марте 2025 года они впервые собрались вместе и решили создать команду.

«Мы стали как сестры», — говорит 17-летняя Айсулуу Биримкулова, одна из участниц команды.

Однако путь оказался непростым. Девушки сталкиваются с насмешками в интернете и недовольством жителей деревень. Некоторые считают, что кок-бору «не женское дело».

Даже мать Бегимай признается, что переживает из-за опасности спорта: «Я не разрешала. Я до сих пор не разрешаю. Это их отец».

Но отношение постепенно меняется. Федерация кок-бору Кыргызстана, которая ранее выступала против участия женщин, теперь заявляет о готовности поддерживать женскую команду.

После очередной игры Бегимай снова просит сыграть еще один матч. Ее отец улыбается: «Ее легко завести. Ее трудно остановить».

Кок-бору — не просто соревнование. Это способ доказать, что традиция может меняться вместе с теми, кто ее продолжает.

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