Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Трампа

Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Трампа1
- 25.07.2026, 12:59
Стало известно, чего ждет команда президента Украины.
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны встретиться в Вашингтоне во вторник, 28 июля, сообщил представитель Белого дома.
Об этом сообщает Reuters.
Украинский источник сообщил, что Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты, но его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома.
Источник добавил, что украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе, которое планировалось представить российским представителям в рамках нового раунда переговоров.
Ранее «Суспільне» со ссылкой на источники сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит США, где планирует встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.
Ожидается, что во время визита президент Украины примет участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма, а также проведет личную встречу с Трампом.
В последний раз Зеленский и Трамп встречались в рамках саммита НАТО в Турции.