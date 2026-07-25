Белорус хотел уехать в Польшу с российскими рублями столетней давности 4 25.07.2026, 13:15

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Фото: ГТК

Остановила таможня.

Водитель автобуса, который ехал в Польшу через погранпереход «Брест» вез с собой больше сотни российских рублей еще дореволюционного образца. Купюры обнаружили, теперь мужчине придется ответить по закону, сообщил Государственный таможенный комитет.

Ехавший в Польшу водитель рейсового автобуса «Брест-Варшава» на вопрос таможни ответил, что не имеет при себе товаров для декларирования. Однако в его рюкзаке нашли 138 банкнот различных номиналов и годов выпуска.

«Таможенный эксперт установил, что 136 из направленных на исследование денежных знаков относятся к категории культурных ценностей, поскольку они были созданы более 100 лет назад. Стоимость коллекции составила порядка 1,6 тыс. рублей», — сообщили в ГТК.

Фото: ГТК

За попытку незаконного вывоза из Беларуси крупной партии старинных банкнот 37-летнего белоруса привлекут к административной ответственности по ч.1 ст. 15.5 КоАП. Ею предусмотрен штраф от 225 до 1350 рублей для физлиц, а для ИП и юрлиц — до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

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