Зеленский: Я сказал Абрамовичу, что мы не уйдем с Донбасса 1 7.06.2026, 21:55

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Владимир Зеленский

Президент Украины подтвердил встречу с российским олигархом.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что в мае он встречался с российским олигархом Романом Абрамовичем. Некоторыми деталями этой встречи украинский лидер поделился в интервью Sky News.

«Он приехал в Киев. Он сказал, что я [принес] послание непосредственно вам, и я хочу принять сообщения от вас и передать их Путину», – рассказал президент Украины.

По словам Зеленского, Абрамович просил, чтобы эта встреча осталась в тайне, так как не хотел огласки.

Как пояснил украинский президент, россияне хотели понять, «что мы готовы сделать», когда дело дойдет до мирных переговоров. В частности, в вопросах Донбасса.

«Это было ключевое сообщение. Я сказал, что мы не уйдем [из Донбасса]. Мы не дадим вам победы таким образом», – сказал Зеленский.

Отметим, ранее издание Financial Times сообщило, что Абрамович встретился с Зеленским. По словам собеседников издания, Зеленский попросил Абрамовича сообщить Путину о его готовности встретиться — впервые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как отметили источники FT, таким образом Украина хотела продемонстрировать свою серьезность относительно проведения прямых мирных переговоров с Россией — даже несмотря на то, что США, которые ранее были посредником, сейчас переключились на ситуацию на Ближнем Востоке.

Киев надеялся, что ряд успешных ударов по территории РФ, в частности, по ее нефтеперерабатывающим предприятиям, и остановка российского наступления, которой добились ВСУ, усилит «стимул для немедленного прекращения огня».

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