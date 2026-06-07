FT: Абрамович приезжал в Киев 7.06.2026, 17:36

Роман Абрамович

Российский миллиардер должен был уговорить Путина на встречу с Зеленским.

Российский олигарх Роман Абрамович в мае приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского и должен был убедить российского диктатора Владимира Путина в необходимости их двусторонней встречи.

Об этом написало Financial Times в воскресенье, 7 июня, со ссылкой на «четыре осведомленных источника».

По словам собеседников издания, Зеленский попросил Абрамовича сообщить Путину о его готовности встретиться — впервые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как отметили источники FT, таким образом Украина хотела продемонстрировать свою серьезность относительно проведения прямых мирных переговоров с Россией — даже несмотря на то, что США, которые ранее были посредником, сейчас переключились на ситуацию на Ближнем Востоке.

Киев надеялся, что ряд успешных ударов по территории РФ, в частности, по ее нефтеперерабатывающим предприятиям, и остановка российского наступления, которой добились ВСУ, усилит «стимул для немедленного прекращения огня».

Однако Путин не проявил никакого интереса к встрече с Зеленским — очевидно, все еще полагаясь на превосходство России в ресурсах.

5 июня сам Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что 21 мая якобы встретился с российским бизнесменом и сказал ему, что не видит смысла во встрече с Зеленским. При этом Путин не назвал имени бизнесмена — мол, тот «действовал неофициально».

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