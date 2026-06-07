FT: Абрамович приезжал в Киев
- 7.06.2026, 17:36
Российский миллиардер должен был уговорить Путина на встречу с Зеленским.
Российский олигарх Роман Абрамович в мае приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского и должен был убедить российского диктатора Владимира Путина в необходимости их двусторонней встречи.
Об этом написало Financial Times в воскресенье, 7 июня, со ссылкой на «четыре осведомленных источника».
По словам собеседников издания, Зеленский попросил Абрамовича сообщить Путину о его готовности встретиться — впервые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Как отметили источники FT, таким образом Украина хотела продемонстрировать свою серьезность относительно проведения прямых мирных переговоров с Россией — даже несмотря на то, что США, которые ранее были посредником, сейчас переключились на ситуацию на Ближнем Востоке.
Киев надеялся, что ряд успешных ударов по территории РФ, в частности, по ее нефтеперерабатывающим предприятиям, и остановка российского наступления, которой добились ВСУ, усилит «стимул для немедленного прекращения огня».
Однако Путин не проявил никакого интереса к встрече с Зеленским — очевидно, все еще полагаясь на превосходство России в ресурсах.
5 июня сам Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что 21 мая якобы встретился с российским бизнесменом и сказал ему, что не видит смысла во встрече с Зеленским. При этом Путин не назвал имени бизнесмена — мол, тот «действовал неофициально».