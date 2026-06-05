Письмо Путину: «комик» загоняет диктатора в тупик Татьяна Урбанская

5.06.2026, 17:18

Владимир Зеленский

Украина усиливает давление на Россию.

Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского Владимиру Путину – еще одна пощечина российскому диктатору после разрешения на парад в Москве и «зажигательного» открытия экономического форума в Санкт-Петербурге.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) россияне любят называть «русским Давосом». Однако даже если в Кремле в этом году хотели бы встречаться с международными делегациями и говорить исключительно об экономике, больших инвестициях или партнерстве с Китаем и Индией, говорить приходится о российско-украинской войне.

Эту тему в повестку дня ПМЭФ включили украинские БПЛА, зажегши «Петербургский нефтяной терминал», военный завод в Мичуринске и боевые корабли российского Балтийского флота в гавани Кронштадта. Президент Украины Владимир Зеленский ее подхватил, обнародовав Путину открытое письмо. И теперь площадка, которая обычно использовалась для озвучивания, так сказать, программных заявлений российского «царя», становится местом, где Путин вынужден отвечать на неудобные вопросы, связанные с войной.

Более того, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что письмо Украина передает через дипломатические каналы и ожидает содержательного ответа: «Это открытое письмо является серьезным и весомым предложением по завершению войны. Непосредственно от президента Украины – к президенту Российской Федерации. С четкими, осуществимыми шагами и приглашением на личную встречу».

Интересно, что этот пас быстро принял президент США Дональд Трамп: он сразу заявил, что поддерживает идею личной встречи лидеров двух стран и добавил, что обсуждение возможности их встречи его очень радует.

«Было бы здорово, если бы Зеленский и Путин встретились для переговоров», - сказал глава Белого дома.

Но в России после обнародования письма президента Украины воцарились совсем другие настроения. Спикер российского президента Дмитрий Песков вынужден был огрызнуться и повторить заученную мантру: мол, если Зеленский так хочет встречи, пусть приезжает в Москву. Одновременно Песков заявил журналистам, что в Кремле с письмом Зеленского ознакомились, но «Путину будут об этом докладывать позже».

Такая реакция уже совсем не удивляет. Ведь теперь нужно, как минимум, переписать финальную речь диктатора на ПМЭФ…

На самом же деле ни о какой встрече речь не идет. Во-первых, с момента единственного очного разговора лицом к лицу между Зеленским и Путиным (9 декабря 2019 года в рамках саммита «Нормандской четверки» в Париже) прошло много времени и произошло много событий.

Да и, наконец, на фоне молодого и энергичного Зеленского Путин сейчас, сколько бы ни пытался молодиться, очевидно, не сможет выглядеть сильным и уверенным лидером. Российские ура-патриоты (и даже некоторые чиновники) уже и без того унижают Путина, употребляя к нему новую кличку «Дед».

Во-вторых, Кремль очень долго работал над тем, чтобы обесценить и делегитимизировать Зеленского: Путин и его глашатаи неоднократно заявляли, что в Украине не с кем говорить и о чем-то договариваться.

Да, это было отличным поводом отказываться от личных встреч и переговоров о прекращении огня. Но даже если бы какие-то договоренности произошли, их можно было бы легко нарушить, прикрываясь «нелегитимностью» переговорщиков из Украины. Но в конце концов это играет против Путина, который на предложения встречи только и может огрызаться: «Пусть Зеленский приедет в Москву». Это также смотрится как признак слабости вождя.

«Письмо Владимира Зеленского - это очень четкая демонстрация позиции Украины: остановка военных действий и обсуждение соблюдения перемирия (в частности, через механизм мониторинга). Как и предложение места встречи лидеров - в стране-посреднике (на широкий выбор). Москвы», - отмечает кандидат политологических наук Олеся Яхно.

В-третьих, целью письма Зеленского Путину и не встреча. Ведь что такое «открытое письмо»? Открытое письмо – это когда обращение к одному, но читают это все.

«Конечно, мы за мир. А кто против? Приглашение в Швейцарию на переговоры формально было, все увидели и оценили, – отмечает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. – Но принять это приглашение Путин не может. Хотя он в Швейцарию и не собирался, но теперь и петлять труднее. А Трамп будет ждать…»

По его словам, в письме Зеленского есть аргументы, которые Путин мог бы воспринять серьезно, если бы на них смотрел прагматика. Однако он таковым не является.

Каким же, в таком случае, может быть ответ России?

Письмо Зеленского Путина является точным и своевременным, потому что он заставит Кремль реагировать. Но ожидать не то, что эта реакция будет не такой, как раньше, вероятно, не стоит. Аналитики сходятся во мнении, что о перемирии речь не идет. Скорее всего, Путин ответит эскалацией – ударами по «центрам принятия решений» в Украине (т.е. по гражданской и гражданской инфраструктуре).

Однако отказ от переговоров все равно потребует объяснений. Причем объяснять придется и Трампу, и Си Цзиньпину, и собственным элитам и даже, частично, русскому народу.

По словам руководителя аналитического центра «Деловая столица» Вадима Денисенко, в России постепенно происходит переход части россиян из разряда лоялистов и безразличных к разряду «кухонной оппозиции». Этому способствуют не только украинские удары вглубь РФ, но и внутренние причины – ухудшение жизни, закрытие интернета, уныние в остановке войны, ощущение, что она будет продолжаться до тех пор, пока у власти Путин.

«Важный момент: впервые за время войны Путин вынужден обращаться прежде всего к своей аудитории. И говорит он этой аудитории о том, почему войну нельзя остановить. Отсюда истории о Старобельске. И отсюда, между прочим, то, что он впервые с 2021 года частично признал легитимность Зеленского», - отмечает политолог.

Вместе с тем, по его словам, главный посыл – «Украина срывает переговоры» – уже не работает.

«Эта игра (на внутреннюю аудиторию ура-патриотов) ему снова не удается. И на международной арене ему тоже никто не верит. Поэтому он снова намекает на ядерный удар, вспомнив, что «Орешник» еще не применяли по-настоящему», - добавляет эксперт.

Зеленский загоняет Путина в ловушку. Украина предлагает выход, осознавая, что Россия его не примет. Однако отказ Кремля от украинских предложений – отличный повод показать всему миру, что проблема не в форматах (при участии США, ЕС или Китая в разных «пропорциях»), не в лицах или должностях переговорщиков (европейцы как раз пытаются определиться с кандидатурами, которые устроили бы все стороны), а в том, что Россия в лице без Путина просто не просто.

И, наверное, для Украины лучший способ изменить эту позицию – продолжать и наращивать «дипстрайки» и «мидлстрайки».

Татьяна Урбанская, УНИАН

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