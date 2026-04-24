24 апреля 2026, пятница, 23:18
Кремль дал «сигнал» о планах на страны Балтии

14
  • 24.04.2026, 8:45
  • 22,028
В ISW объяснили, к чему готовится Россия.

Российские власти усилили обвинения в адрес стран Балтии и НАТО, заявляя о «милитаризации» региона и подготовке к блокаде Калининграда. Такие заявления – часть долгосрочной информационной кампании от Кремля, направленной на оправдание потенциальной агрессии.

Особое внимание Москва уделяет Литве, которую называет источником «напряженности» у своих границ. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российский Совет безопасности 23 апреля обвинил литовские власти в создании «очага напряженности» вблизи Калининградской области. Якобы Вильнюс наращивает военное присутствие, прикрываясь угрозой со стороны России.

Параллельно заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО в рамках Объединенных экспедиционных сил включают сценарии морской блокады и захвата Калининграда. Он также обвинил Альянс в сознательном «обострении конфронтации».

Подобные заявления со стороны РФ являются элементом когнитивной войны. Их цель – сформировать во внутренней и международной аудитории представление о НАТО как об агрессоре. В таком контексте внимание от действий России в Украине рассеивается. И появляется почва для возможных будущих военных сценариев.

Напоминаем, что кремлевская машина дезинформации на грани исчерпания запаса оригинальных идей. В цифровом пространстве стартовала агрессивная кампания по продвижению нарратива о так называемой «Клайпедской народной республике» (КНР).

