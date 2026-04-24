«Путин стареет, раскол растет» 24.04.2026

Мировые СМИ пишут о риске повторения революции 1917 года в России.

Мировые СМИ активно обсуждают слова лидера российских коммунистов и лояльных Кремлю пропагандистов: если Путин не примет срочных экономических и политических мер, осенью Россию ждет то, что случилось в 1917 году - ожесточенная гражданская война и распад страны, пишет The Times.

В последние дни пошел вал сообщений на нескольких уровнях: от слов лидера коммунистов Геннадия Зюганова, произнесенных с трибуны Госдумы, до пропагандистов пула Владимира Соловьева.

Поводом для речи стал скандальный ролик блогера Виктории Бони из Монако: 18 минут претензий к власти, набравших 30 миллионов просмотров за неделю. Она заявила, что народ его боится, а чиновники скрывают от президента реальные проблемы.

Путин стареет, раскол растет

Российский эксперт по Кремлю Татьяна Становая пишет, что «стареющий и отдаляющийся от народа Путин» рискует потерять контроль на фоне внутреннего раскола, вызванного в том числе репрессиями в Интернете.

«Он не может ни установить мир с Украиной, ни выиграть войну. Слабый Путин никому не нужен, в том числе силовым структурам», — цитирует она свое эссе для Carnegie Russia Eurasia Centre.

Контекст

Исторический коллапс 1917 года имперской России стал следствием критического распада коммуникации между престолом и социумом. Николай II, опираясь на представления о монархии, утратил связь с реальностью, что создало вакуум легитимности. Когда административная вертикаль перестала адекватно реагировать на запросы населения и элит, произошел институциональный обвал, приведший к распаду государственности и гражданской войне. Все про это происходило на фоне участия России в затяжной Первой мировой войне.

Сегодняшние риски повторения связаны с аналогичным сужением каналов обратной связи и концентрацией власти в закрытом контуре. Параллель прослеживается в формировании идеологической изоляции, где управленческие решения принимаются исходя из внутренней логики системы, а не реальных общественных процессов.

В условиях такой автономизации власти от общества любой масштабный кризис может спровоцировать резкую потерю управляемости, превращая накопленное социальное отчуждение в фактор системного распада.

