Тарантино назвал Голливуд «безвкусной сосисочной фабрикой» 4.06.2026, 18:09

Квентин Тарантино

Фото: Calla Kessler/The New York Times

Сам режиссер сейчас работает над театральной постановкой.

Режиссер Квентин Тарантино резко раскритиковал современный Голливуд, назвав его «безвкусной сосисочной фабрикой», пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Тарантино, после пандемии ему все труднее получать удовольствие от новых фильмов. Он заявил, что большинство премьер страдают от слабых сценариев, неправдоподобных сюжетов, попыток угодить аудитории и неудачного подбора актеров.

Режиссер отметил, что даже кинематограф 1980-х годов, который многие считают не лучшим периодом для Голливуда, вызывал у него больше симпатии. Тогда, по его словам, сама атмосфера похода в кино оставалась особенной.

Сегодня же, признался Тарантино, концепция современного кино чаще вызывает у него раздражение, чем интерес. Более того, режиссер заявил, что сейчас предпочел бы чтение книги просмотру большинства новых фильмов.

Среди недавних работ, которые все же произвели на него впечатление, Тарантино выделил фильм The Rip Джо Карнахана, ремейк Вестсайдской истории Стивена Спилберга, а также дилогию Кевина Костнера Горизонт.

Сам режиссер сейчас работает над театральной постановкой «The Popinjay Cavalier» («Кавалер Понджей»), премьера которой ожидается в лондонском Вест-Энде в 2027 году. Последним фильмом Тарантино стал «Однажды в Голливуде» (2019).

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