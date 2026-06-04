Европе надоел китайский экспорт 5 4.06.2026, 18:42

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ЕС намерен снизить зависимость от Пекина.

Европейский союз готовит масштабный ответ на растущее давление со стороны китайского экспорта. В Брюсселе все чаще говорят о том, что дешевые автомобили, аккумуляторы, сталь и электроника из КНР угрожают европейской промышленности и могут подорвать конкурентоспособность местных производителей, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам Еврокомиссии, Китай уже производит около 30% мировой промышленной продукции, потребляя лишь 13% от мирового объема товаров. В результате избыток продукции все активнее направляется на внешние рынки, включая Европу. Только за последний год экспорт китайских автомобилей в ЕС вырос на 26%, а поставки гибридных машин увеличились сразу на 155%.

В ответ Брюссель разрабатывает новые инструменты защиты рынка. Одним из наиболее заметных шагов станет ужесточение ограничений на импорт стали. С июля 2026 года Евросоюз почти вдвое сократит беспошлинные квоты и повысит пошлины на объемы сверх установленных лимитов.

Параллельно ЕС переходит к более активной промышленной политике. Новый закон «Industrial Accelerator Act» фактически создает систему «Сделано в Европе». Для участия в ряде государственных программ производителям потребуется размещать сборку внутри ЕС, обеспечивать высокий уровень локализации производства и использовать европейские комплектующие.

Особую роль в ужесточении курса играет Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допустил возможность частичного экономического дистанцирования от Китая в стратегически важных секторах. В Париже считают, что нынешняя модель китайской экономики, основанная на высоком экспорте и масштабных государственных субсидиях, создает дисбалансы в мировой торговле.

Однако внутри ЕС единства нет. Германия, тесно связанная с китайским рынком и цепочками поставок, выступает против наиболее жестких мер. Разногласия сохраняются и по вопросам контроля китайских инвестиций в европейскую инфраструктуру.

Тем не менее эксперты отмечают, что Европа впервые формирует комплексную стратегию защиты своей промышленности. Главная цель — снизить зависимость от китайского перепроизводства и сохранить собственную производственную базу в условиях усиливающейся глобальной конкуренции.

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