ВСУ получили новый наземный дрон Vepr для эвакуации раненых
- 4.06.2026, 19:15
Фотофакт.
Арсенал медэваков ВСУ пополнил новый робот - наземный логистически-эвакуационный роботизированный комплекс Vepr.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Отмечается, что Vepr - это отечественный наземный робот, первые модели которого работают на передовой с 2024 года. Ориентируясь на реальный боевой опыт и отзывы защитников, украинские разработчики существенно модернизировали платформу под актуальные потребности фронта.
Платформа Vepr имеет длину 136 см, ширину 112 см и высоту со стойкой 138 см. При снаряженном весе около 350 кг может транспортировать груз такой же массы.
Два электрических двигателя мощностью по 1,5 кВт разгоняют платформу до 7,5 км/ч, емкости аккумуляторов хватает почти на 40 км пути. Также НРК Vepr оснащен цифровыми камерами, имеет несколько видов связи.
Логистически-эвакуационные НРК Vepr имеют лучшие тактико-технические характеристики и способны выполнять следующие задачи:
доставку боеприпасов или военного имущества весом до 350 кг;
эвакуацию 1-2 раненых одновременно;
дистанционное разминирование территорий;
эвакуация с поля боя поврежденных автомобилей или других НРК.