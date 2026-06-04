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ВСУ получили новый наземный дрон Vepr для эвакуации раненых

  • 4.06.2026, 19:15
ВСУ получили новый наземный дрон Vepr для эвакуации раненых
Фото: mod.gov.ua

Фотофакт.

Арсенал медэваков ВСУ пополнил новый робот - наземный логистически-эвакуационный роботизированный комплекс Vepr.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, что Vepr - это отечественный наземный робот, первые модели которого работают на передовой с 2024 года. Ориентируясь на реальный боевой опыт и отзывы защитников, украинские разработчики существенно модернизировали платформу под актуальные потребности фронта.

Платформа Vepr имеет длину 136 см, ширину 112 см и высоту со стойкой 138 см. При снаряженном весе около 350 кг может транспортировать груз такой же массы.

Два электрических двигателя мощностью по 1,5 кВт разгоняют платформу до 7,5 км/ч, емкости аккумуляторов хватает почти на 40 км пути. Также НРК Vepr оснащен цифровыми камерами, имеет несколько видов связи.

Логистически-эвакуационные НРК Vepr имеют лучшие тактико-технические характеристики и способны выполнять следующие задачи:

доставку боеприпасов или военного имущества весом до 350 кг;

эвакуацию 1-2 раненых одновременно;

дистанционное разминирование территорий;

эвакуация с поля боя поврежденных автомобилей или других НРК.

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