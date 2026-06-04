Белорус отказался от военных сборов из-за религии
- 4.06.2026, 19:20
Что решил суд.
В Минске осудили мужчину, который отказался ехать на военные сборы по религиозным убеждениям.
Подробности уголовного дела против 38-летнего минчанина рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Первомайского района столицы.
Мужчина 7 октября 2025 года получил повестку на военные сборы. При вручении он расписался, что ознакомлен с возможными уголовными и административными последствиями неявки.
В назначенный день военнообязанный пришел в военкомат, но не с вещами, а с заявлением. Участвовать в сборах он не может, поскольку военная служба противоречит его религиозным убеждениям.
На мужчину завели уголовное дело за уклонение от явки на военные сборы.
Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 436 УК Республики Беларусь (уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы или занятия).
Как рассказали в прокуратуре Первомайского района, обвиняемый работает грузчиком, женат и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Мужчине присудили полгода исправительных работ. Кроме того, из его зарплаты будут удерживать 20% в доход государства (но не менее одной базовой величины ежемесячно).