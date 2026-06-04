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Энистон и Кудроу вспомнили легендарную съемочную площадку «Друзей»

  • 4.06.2026, 19:04
Энистон и Кудроу вспомнили легендарную съемочную площадку «Друзей»

Прошло больше 30 лет, а их дружба все еще крепка.

Актрисы Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу вновь встретились и поделились воспоминаниями о культовом сериале «Друзья», который сделал их мировыми звездами более трех десятилетий назад, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Как призналась Кудроу, в последний раз они виделись около полутора лет назад. Все это время актриса была полностью погружена в работу над третьим и заключительным сезоном сериала «Возвращение» («The Comeback»), который она написала вместе с Майклом Патриком Кингом. По словам Кудроу, проект потребовал огромных усилий и практически всего ее внимания.

Во время беседы актрисы особенно тепло вспоминали съемки на знаменитой площадке Stage 24 студии Warner Bros., где на протяжении десяти лет снимались «Друзья». Разговор о тех временах оказался настолько эмоциональным, что обе звезды едва сдерживали слезы.

Особое значение для Кудроу имеет и тот факт, что ее сын Джулиан Стерн, которым она была беременна во время съемок «Друзей», теперь играет одну из ролей в финальном сезоне «Возвращения». Энистон с улыбкой заметила, что он буквально вырос под звуки смеха зрителей, которые сопровождали каждую запись легендарного ситкома.

Тем временем сама Энистон продолжает сниматься в популярном сериале «Утреннее шоу» («The Morning Show»), где в четвертом сезоне ее героиня Алекс Леви столкнулась с непростыми семейными испытаниями и сумела наладить отношения с отцом.

Несмотря на новые проекты, для миллионов поклонников по всему миру Энистон и Кудроу по-прежнему остаются Рэйчел и Фиби — подругами не только на экране, но и в жизни.

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