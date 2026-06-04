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Житель Полоцка умер после «запредельной концентрации» спирта в крови

  • 4.06.2026, 19:55
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Житель Полоцка умер после «запредельной концентрации» спирта в крови

В крови мужчины находилось 7,1 промилле этилового спирта.

В Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСЭ) сообщили, что в Полоцке обнаружили тело 54-летнего мужчины. На квартиру приехали медики и подтвердили: он умер. Чтобы установить причину смерти и проверить, не было ли криминала, следствие направило материалы в Новополоцкий межрайонный отдел ГКСЭ.

Эксперты установили, что в крови мужчины находилось 7,1 промилле этилового спирта. По их словам, такая концентрация алкоголя является «запредельной».

Для понимания: врачи обычно называют смертельно опасной дозой уровень выше 3-5 промилле. Показатель 7,1 говорит о тяжелом токсическом отравлении. При таком состоянии в организме начинаются «необратимые процессы», объяснили в ГКСЭ.

Судебные эксперты нашли признаки острого алкогольного отравления. У мужчины нарушилась свертываемость крови, внутренние органы переполнились венозной кровью, развился отек головного мозга и его мягких оболочек.

По данным экспертов, мужчина систематически злоупотреблял алкоголем. Из-за этого организм привык к большим дозам и какое-то время продолжал работать даже при критическом уровне спиртного в крови. Но затем алкоголь заблокировал жизненно важные центры организма, и мужчина умер.

В ГКСЭ напомнили: алкоголь действует как функциональный яд. У каждого человека есть свой предел, после которого организм уже не справляется. Превышение этого предела может закончиться смертью.

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