Житель Полоцка умер после «запредельной концентрации» спирта в крови 4.06.2026, 19:55

1,744

В крови мужчины находилось 7,1 промилле этилового спирта.

В Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСЭ) сообщили, что в Полоцке обнаружили тело 54-летнего мужчины. На квартиру приехали медики и подтвердили: он умер. Чтобы установить причину смерти и проверить, не было ли криминала, следствие направило материалы в Новополоцкий межрайонный отдел ГКСЭ.

Эксперты установили, что в крови мужчины находилось 7,1 промилле этилового спирта. По их словам, такая концентрация алкоголя является «запредельной».

Для понимания: врачи обычно называют смертельно опасной дозой уровень выше 3-5 промилле. Показатель 7,1 говорит о тяжелом токсическом отравлении. При таком состоянии в организме начинаются «необратимые процессы», объяснили в ГКСЭ.

Судебные эксперты нашли признаки острого алкогольного отравления. У мужчины нарушилась свертываемость крови, внутренние органы переполнились венозной кровью, развился отек головного мозга и его мягких оболочек.

По данным экспертов, мужчина систематически злоупотреблял алкоголем. Из-за этого организм привык к большим дозам и какое-то время продолжал работать даже при критическом уровне спиртного в крови. Но затем алкоголь заблокировал жизненно важные центры организма, и мужчина умер.

В ГКСЭ напомнили: алкоголь действует как функциональный яд. У каждого человека есть свой предел, после которого организм уже не справляется. Превышение этого предела может закончиться смертью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com