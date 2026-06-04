Новым премьер-министром Румынии стал уроженец Украины
- 4.06.2026, 19:50
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Правительство возглавил Эуджен Томак.
Президент Румынии Никушор Дан назначил Эуджена Томака на пост премьер-министра. Об этом сообщает Digi24.
«Я назначаю Эуджена Томака на пост премьер-министра для формирования правительства», — сказал он.
Глава государства заявил, что после того, как парламент отправил в отставку правительство премьер-министра Илие Боложана, партии в коалиции не смогли договориться, поэтому он выбрал независимого кандидата. По словам Дана, Томак обладает необходимым опытом и ценностями для этой должности.
«Я добросовестно принимаю на себя эту миссию — предложить стране профессиональную правительственную команду, которая будет работать на благо граждан», — отметил Томак.
Новый премьер заверил, что кабинет будет ответственно распоряжаться бюджетом и выполнять взятые обязательства, а интересы людей поставит в центр своей работы. На формирование правительства и получение вотума доверия у него есть 10 дней, пишет источник.
Однако, по данным Digi24, Национальная либеральная партия и Союз спасения Румынии уже заявили, что не поддержат кабинет, если в него войдут представители Социал-демократической партии.
Эуджен Томак родился 28 июня 1981 года в селе Бабеле Измаильского района (территория современной Украины) в семье бессарабских румын. В Румынию переехал в начале 2000-х годов.
В 2006 году стал советником в Администрации президента Траяна Бэсеску, занимался вопросами диаспоры. Был государственным секретарем, избирался депутатом парламента Румынии, а с 2019 года занимает должность депутата Европарламента.