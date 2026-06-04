На пороховом заводе в Рязанской области начался пожар
- 4.06.2026, 20:05
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Пожар охватил свыше 400 м² на территории филиала «Гефест-М».
На территории порохового завода «Эластик» в Рязанской области в четверг, 4 июня, начался пожар.
Об атаке дронов на этот объект сообщил в Telegram-канале Генштаб Вооруженных сил Украины.
По его данным, затронута территория филиала компании «Гефест-М», которая в 2023 году выкупила производственный комплекс. «Пожар охватил площадь более 400 кв. м», - заявили в ВСУ.