На пороховом заводе в Рязанской области начался пожар 4.06.2026, 20:05

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Фото: ВСУ

Пожар охватил свыше 400 м² на территории филиала «Гефест-М».

На территории порохового завода «Эластик» в Рязанской области в четверг, 4 июня, начался пожар.

Об атаке дронов на этот объект сообщил в Telegram-канале Генштаб Вооруженных сил Украины.

По его данным, затронута территория филиала компании «Гефест-М», которая в 2023 году выкупила производственный комплекс. «Пожар охватил площадь более 400 кв. м», - заявили в ВСУ.

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