Почему одним белорусам дают шенген на месяц, а другим на пять лет? 2 4.06.2026, 18:04

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Туроператор разъяснил.

Если этим летом вы планируете поездку в страны Шенгенской зоны, срок действия визы во многом будет зависеть от вашей визовой истории. Один из ведущих автобусных туроператоров рассказал, на какое время сейчас чаще всего выдают визы в посольствах, передает Республиканский союз туристических организаций (РСТО).

Одними из самых щедрых на длительные визы остаются Италия и Франция. В итальянском консульстве обладателям чистого паспорта обычно выдают визу под поездку или примерно на месяц. При наличии визовой истории срок может увеличиться до нескольких месяцев или года. А туристы, которые ранее уже получали длительные итальянские или другие шенгенские визы, могут рассчитывать на визы сроком на два, три и даже пять лет.

Во Франции заявителям без визовой истории чаще выдают визу под конкретную поездку или на месяц с трехмесячным коридором. Если же в паспорте уже есть шенгенские визы, нередко можно получить разрешение на полгода.

Греция в большинстве случаев оформляет визы под даты поездки, однако считается одной из самых предсказуемых стран с точки зрения одобрения заявок.

Испания и Норвегия чаще идут навстречу путешественникам, у которых за последние три года уже было несколько многократных виз. В таких случаях шансы получить визу на более длительный срок значительно возрастают.

В Венгрии и Словакии заявителям без визовой истории или с минимальным опытом поездок обычно выдают разовые визы. При положительной визовой истории можно рассчитывать на многократный шенген сроком от шести месяцев до двух лет.

«По данным консула: первые две визы — короткие, если визы были использованы по назначению — получите визу на год и более», — рассказал туроператор.

Отмечается, что на получение многократной визы во многом влияет визовая история заявителя. Если за последние три года у человека было только одна-две краткосрочные визы, чаще всего ему снова выдадут визу на небольшой срок. В то же время наличие нескольких длительных шенгенских виз значительно повышает шансы на получение разрешения на въезд сроком на год, два года и более.

При этом консульства внимательно оценивают, насколько корректно использовались предыдущие визы — строго по назначению и без нарушения правил.

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