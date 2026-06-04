Шведский истребитель готовится к первому бою против России 4.06.2026, 17:48

Saab Gripen должен стать основой своих будущих ВВС Украины.

Украина решила сделать шведский истребитель Saab Gripen основой своих будущих ВВС. Киев направит €2,5 млрд из европейского кредита на покупку 20 новых Gripen E, а Швеция дополнительно передаст 16 самолетов более ранних модификаций. В перспективе программа может расшириться до 150 машин, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Для Gripen это станет первым по-настоящему серьезным испытанием в крупномасштабной войне. Самолет создавался во времена холодной войны специально для противодействия России и рассчитан на работу в условиях ударов по аэродромам. Он способен взлетать с обычных автомобильных дорог и небольших площадок, а команда из шести человек может заправить и перевооружить его менее чем за десять минут. Стоимость часа полета оценивается примерно в $8 тысяч — менее четверти затрат на эксплуатацию американского F-35.

Одним из главных преимуществ Gripen называют ракеты большой дальности Meteor. В Киеве рассчитывают, что они позволят оттеснить российскую авиацию дальше от линии фронта и снизить эффективность ударов планирующими авиабомбами.

Однако эксперты предупреждают, что появление Gripen не станет «чудо-оружием». Российская система ПВО остается одной из самых мощных в мире, а сам шведский истребитель уступает F-35 по малозаметности и несет меньшую боевую нагрузку. Добиться господства в воздухе только за счет новых самолетов Украина не сможет.

Дополнительной проблемой остается производство. Saab выпускает около 15 самолетов в год и лишь постепенно наращивает мощности. При этом уже обсуждается сотрудничество с Украиной в сфере ремонта, обслуживания и даже возможной локализации части производства.

Ближайший год может стать для Gripen моментом истины: впервые самолет столкнется в бою с тем противником, против которого его проектировали почти четыре десятилетия назад.

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