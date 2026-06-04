Белорусские добровольцы в Украине показали видео боевой работы
- 4.06.2026, 17:54
Кадры сняты в мае этого года.
Тактическая группа имени Никиты Кривцова (поделилась Тактычная Група Крыўцова) в своем телеграм-канале видео, снятым в условиях реальных боевых действий на востоке Украины.
На кадрах – удары по артиллерии, укрытиям и живой силе российских оккупантов.
Тактическая группа имени Никиты Кривцова, ранее известная как подразделение БПЛА, — это белорусское добровольческое формирование, воюющее на стороне Украины. Оно названо в честь беларусского футбольного фаната, погибшего во время протестов в Беларуси в 2020 году.