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Белорусские добровольцы в Украине показали видео боевой работы

  • 4.06.2026, 17:54
Белорусские добровольцы в Украине показали видео боевой работы

Кадры сняты в мае этого года.

Тактическая группа имени Никиты Кривцова (поделилась Тактычная Група Крыўцова) в своем телеграм-канале видео, снятым в условиях реальных боевых действий на востоке Украины.

На кадрах – удары по артиллерии, укрытиям и живой силе российских оккупантов.

Тактическая группа имени Никиты Кривцова, ранее известная как подразделение БПЛА, — это белорусское добровольческое формирование, воюющее на стороне Украины. Оно названо в честь беларусского футбольного фаната, погибшего во время протестов в Беларуси в 2020 году.

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