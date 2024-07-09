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Полковое БПЛА имени Никиты Кривцова расширилось

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  • 9.07.2024, 19:13
  • 1,468
Полковое БПЛА имени Никиты Кривцова расширилось

Оно является одним из самых эффективных подразделений полка Калиновского.

В связи с расширением полковое БПЛА имени Никиты Кривцова меняет название на Тактическая группа Кривцова, сообщает пресс-служба полка Калиновского.

К настоящему времени тактическая группа Кривцова имеет:

- отделение аэроразведки и корректировки;

- отделение FPV; отделение «крыльев» и дальней разведки;

- отделение минометных расчетов.

Сообщается, что группа успешно выполняет боевые задачи на самых жарких участках фронта и является одним из самых эффективных подразделений полка Калиновского.

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