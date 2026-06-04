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Швеция впервые арестовала судно, подозреваемое в краже украинского зерна

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  • 4.06.2026, 18:53
Швеция впервые арестовала судно, подозреваемое в краже украинского зерна

По запросу Украины.

Сегодня суд в Швеции арестовал судно CAFFA, которое могло быть причастно к незаконному вывозу украинской продукции с временно оккупированной территории. Об этом в своем Telegram-канале заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Он отметил, что это первый случай, когда по запросу украинской прокуратуры о международной правовой помощи иностранный суд наложил арест на такое судно.

Кравченко напомнил, что согласно данным следствия, судно CAFFA систематически нарушало порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью нанесения ущерба интересам государства.

«Чтобы скрыть эту деятельность, использовалась схема с фальшивой регистрацией: в международных базах судно обозначено как Guinea False», – отметил генпрокурор.

12 марта Офис Генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Королевства Швеция с запросом о международной правовой помощи. Украинская сторона просила провести обыск судна, допросить капитана и членов экипажа, а также наложить арест на CAFFA.

Шведские компетентные органы оперативно приступили к выполнению запроса, и уже на следующей неделе после его получения был проведен обыск судна и допрошены свидетели.

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