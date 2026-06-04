Что выбрать: объятие, рукопожатие или просто помахать? 2 4.06.2026, 18:49

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Обычное приветствие иногда становится источником неловкости.

Вы протягиваете руку, а собеседник идет обниматься. Или наоборот. Знакомая неловкость, которая, по словам специалистов по коммуникации, стала встречаться гораздо чаще после пандемии, пишет журнал Time (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что удаленная работа, снижение количества личных встреч и изменившееся отношение к физическому контакту сделали даже обычное приветствие своеобразным испытанием. Теперь людям приходится за считанные секунды решать, что уместнее — рукопожатие, объятие, взмах рукой или другой жест.

Специалист по невербальной коммуникации советуют обращать внимание на четыре сигнала: взгляд, положение тела, руки и скорость приближения человека. Если собеседник смотрит прямо на вас, идет навстречу и держит руки открытыми, вероятность объятий выше. Если руки заняты или уже вытянута ладонь, лучше выбрать рукопожатие.

Однако главным правилом эксперты называют умение учитывать контекст. В деловой среде безопаснее ограничиться рукопожатием или дружеским жестом на расстоянии. Объятия больше подходят для неформальных встреч с близкими людьми.

Психологи также рекомендуют не бояться брать инициативу в свои руки. Простое «Рад вас видеть» с улыбкой и легким взмахом рукой помогает избежать недоразумений. А если хочется обнять человека, лучше сначала спросить его согласия.

Даже если произошло неловкое столкновение жестов, специалисты советуют не драматизировать ситуацию. Небольшая шутка или спокойный комментарий обычно быстро снимают напряжение.

Главный вывод экспертов прост: универсального приветствия не существует. Люди могут избегать прикосновений по самым разным причинам — от культурных особенностей до личного комфорта. Поэтому уважение к границам собеседника сегодня становится не менее важным, чем сама форма приветствия.

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