«Координационный совет» не представляет интересы белорусов»5
- 4.06.2026, 18:25
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За эту структуру проголосовало лишь 0,03 процента белорусских избирателей.
Член так называемой избирательной комиссии «координационного совета» Ярослав Бекиш в интервью «Радыё Рацыя» заявил о проблемах с репрезентативностью
этой организации:
— Проблема не только в количестве, хотя и в нем тоже. Проблема в том, что это были выборы без выборов. Координационный совет и остальные политические структуры, к сожалению, не вправе говорить, что представляют интересы белорусов — неважно каких: тех, кто остался, или тех, кто уехал, — всех вместе. Мы снова оказались в исходной точке, так сказать.
Отметим, на «выборах» в КС проголосовали 2100, то есть 0,03 процента белорусских избирателей.