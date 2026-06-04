«Координационный совет» не представляет интересы белорусов» 5 4.06.2026, 18:25

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Ярослав Бекиш

Фото: «Радыё Рацыя»

За эту структуру проголосовало лишь 0,03 процента белорусских избирателей.

Член так называемой избирательной комиссии «координационного совета» Ярослав Бекиш в интервью «Радыё Рацыя» заявил о проблемах с репрезентативностью

этой организации:

— Проблема не только в количестве, хотя и в нем тоже. Проблема в том, что это были выборы без выборов. Координационный совет и остальные политические структуры, к сожалению, не вправе говорить, что представляют интересы белорусов — неважно каких: тех, кто остался, или тех, кто уехал, — всех вместе. Мы снова оказались в исходной точке, так сказать.

Отметим, на «выборах» в КС проголосовали 2100, то есть 0,03 процента белорусских избирателей.

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