Украина предложила Германии сделку, чтобы получить ракеты Patriot 4.06.2026, 17:55

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Киев стремится усилить свою ПВО.

Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить десятки дополнительных ракет-перехватчиков Patriot из своих запасов в этом году, поскольку Киев стремится усилить свою ПВО на фоне интенсификации российских ударов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Украина предложила соглашение, по которому получит ракеты в обмен на передачу Германии перехватчиков, производство которых ожидается в будущем, заявили они.

В апреле Киев (получил пакет военной помощи Германия выделит Украине €11,5 миллиардов - Новости Беларуси - Хартия'97) от Берлина на 4 млрд евро, который включает финансирование сотен ракет для Patriot. Немецкое правительство рассматривает запрос Украины и пока не приняло решение, хотя объявление может быть сделано незадолго до или во время саммита НАТО в июле, сообщил один из собеседников.

Спикер Министерства обороны Германии отказался от комментариев. Представитель президента Владимира Зеленского не смог сразу прокомментировать информацию, отметив, что ему нужно время для ее проверки.

Киев и в дальнейшем преимущественно полагается на США в поставках ракет для Patriot. Хотя конфликт с участием США, Израиля и Ирана сместил внимание Вашингтона от войны в Украине, поставки ракет-перехватчиков продолжаются по графику, отметил собеседник медиа.

В то же время Украина испытывает все большее давление, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет и продолжает совершенствовать их характеристики, добавил он.

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