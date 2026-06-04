Белорусы могут столкнуться со сбоями в работе ЕРИП
- 4.06.2026, 17:45
Они могут начаться завтра.
На сайте Единого расчетного информационного пространства сообщили о сбоях в работе системы в Беларуси.
Так, белорусов 4 июня предупредили о временных перебоях в работе информационных систем ЕРИП. Сообщается, что сбои в системе временные и связаны с техническими работами.
— В связи с работами на инфраструктуре провайдера наблюдаются временные перебои в работе информационных систем ЕРИП, — сказано в сообщении.
После полного восстановления работоспособности системы, ЕРИП дополнительно проинформирует пользователей.