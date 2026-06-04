Белорусы могут столкнуться со сбоями в работе ЕРИП 4.06.2026, 17:45

Они могут начаться завтра.

На сайте Единого расчетного информационного пространства сообщили о сбоях в работе системы в Беларуси.

Так, белорусов 4 июня предупредили о временных перебоях в работе информационных систем ЕРИП. Сообщается, что сбои в системе временные и связаны с техническими работами.

— В связи с работами на инфраструктуре провайдера наблюдаются временные перебои в работе информационных систем ЕРИП, — сказано в сообщении.

После полного восстановления работоспособности системы, ЕРИП дополнительно проинформирует пользователей.

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