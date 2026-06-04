Балтийские огни Юрий Федоренко

4.06.2026, 17:37

Горят доки и корабли.

Что наши дроны делали на экономическом форуме в Санкт-Петербурге? Силы обороны Украины провели грандиозную просветительскую спецоперацию международного уровня. «Город на Неве» покрывается черным дымом: пылает один из крупнейших российских терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. С тамошних набережных было видно еще одно зарево: ночью СОУ нанесли удары по военно-морской базе — главному форпосту Балтийского флота ВМФ РФ. Горят доки и корабли, в том числе и гордость ВМФ РФ — корвет «Бойкий», носитель управляемого ракетного оружия.

Но почему эти атаки можно назвать просветительскими? Дело в том, что «возгорания» произошли одновременно с прибытием первых иностранных гостей на ежегодный петербургский международный экономический форум. Это особое событие для бункерного деда, который старается лишний раз не показываться на людях. Но ПМЭФ — исключение. Это одно из немногих условно международных событий, которые еще происходят на болотах. Среди гостей даже глава Федеральной комиссии искусств США Мимс Кук. Так что Путин лично собирался читать лекцию о «экономических достижениях».

Впрочем, устроенное Украиной фаер-шоу значительно нагляднее продемонстрировало, что на самом деле происходит с российской экономикой. Украинские дроны стали настоящей изюминкой питерского сборища.

Для тех гостей форума, кто интересуется экономикой глубже, была и лента новостей. Там немало интересного. В частности, в Мичуринске Тамбовской области в результате атаки украинских дронов пылает завод «Прогресс», который выпускает оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники. Если же «высокие гости» пожелают еще глубже погрузиться в российские реалии, они узнают о логистическом локдауне, о перебитом сухопутном коридоре во временно оккупированный Крым, о проблемах оккупационной логистики и о проваленном агрессором «весеннем наступлении». А также о почти 34 тысячах ликвидированных оккупантов только в течение мая на линии боевого соприкосновения.

Балтийские огни — предвестники будущего мира. Владимир Зеленский прокомментировал события так: «Украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это и нужно для приближения мира». Это заявление логично продолжает его слова, сказанные накануне на Ставке Верховного Главнокомандующего: «Украинские позиции сильны, и это очень нужный нашему государству результат. То, что обязательно поддержит все дипломатические шаги». Мы приближаем не просто мир — мы приближаем Победу.

По состоянию на сегодня весь мир видит, что враг оказался в трехуровневом капкане.

Во-первых, мы системно разрушаем военно-экономический потенциал агрессора в глубоком тылу, а география наших дальнобойных санкций расширяется ежедневно.

Во-вторых, разворачиваем программу «Логистический локдаун», которая все сильнее ограничивает возможности противника на фронте.

В-третьих, продолжается утилизация живой силы оккупантов в промышленных масштабах: уже полгода подряд потери противника превышают темпы пополнения его войска. Это не отдельные успехи или случайные совпадения, а устойчивые тенденции.

Ну и, конечно, мы продолжаем просветительскую работу. Даем населению РФ понять простую истину: война — это очень плохо. Сегодня нашей аудиторией стали еще и зарубежные «друзья Путина». Они получили достаточно информации для размышлений и практических выводов — например, о целесообразности инвестирования в болотную экономику.

Вполне возможно, что в долгосрочной перспективе государства под названием «российская федерация» уже и не будет существовать. Мы работаем именно в этом направлении. Имеем обнадеживающие результаты. Поэтому, держим строй. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com