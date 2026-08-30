Украинский пранкер сорвал закрытое совещание российских чиновников 3 30.08.2026, 19:51

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Перед этим они успели проговориться о болезненной проблеме.

Украинский пранкер Евгений Вольнов опубликовал запись совещания российских чиновников по сертификации дронов, сообщает Dialog.UA.

Видеоконференция российских чиновников и производителей беспилотников неожиданно завершилась после того, как к совещанию подключился украинский пранкер Евгений Вольнов и представился сотрудником СБУ. Но до этого из уст чиновников РФ успело прозвучать признание о серьезном отставании России от Китая по сертификации БПЛА.

Вольнов опубликовал в соцсетях фрагмент видеоконференции по развитию беспилотников, участниками которой были сотрудники Минпромторга, Росавиации, а также руководители предприятий.

В частности, на совещании присутствовали заместитель главы Росавиации Андрей Потемкин, представительница Авиационного регистра России Евгения Гвоздицина, а также заместитель директора подразделения предприятия «Радар ммс», занимающегося беспилотниками, Евгений Сиваев.

В начале совещания Потемкин рассказал, что в ведомство поступили заявки на сертификацию 33 различных типов беспилотников. По его словам, семь заявок впоследствии были отозваны, еще восемь беспилотных систем удалось сертифицировать. Таким образом, в работе на тот момент оставались 18 заявок.

«Соответственно сейчас мы с вами работаем, сколько получается у нас? 18 заявок, которые у нас с вами в работе. У Китая – 70. Есть к чему стремиться», — заявил Потемкин.

После упоминания китайских показателей Потемкин призвал участников совещания работать более эффективно.

Он заявил, что российским структурам необходимо «свою работу выстраивать более ответственно, чем коллеги из КНР», то есть из слов представителя Росавиации следует, что российская система сертификации БПЛА существенно уступает китайской по количеству рассматриваемых проектов.

В определенный момент к конференции подключился Вольнов и начал задавать участникам вопросы. Пранкер представился сотрудником СБУ, после чего участники стали выходить из видеоконференции.

В комментарии к этой видеозаписи пранкер рассказал, что участники конференции обсуждали зависимость российских производителей беспилотников от поставок из Китая. По его словам, они не способны собрать ни одного беспилотника, если не получат китайские детали.

«Это сборище собралось, чтобы обсудить, как выкрутиться и нарисовать фейковые отчеты для Кремля, но совещание внезапно прервалось», – заявил пранкер.

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