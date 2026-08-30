Соболенко вошла в пятерку самых богатых теннисистов мира 8 30.08.2026, 19:40

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Фото: Getty Images

За год белоруска заработала более $36 миллионов.

Арина Соболенко заняла 4-е место среди самых богатых теннисистов в рейтинге Forbes . Ее доход за год оценили в $36,1 млн (из них $13,1 млн — призовые/выступления, $23 млн — вне корта).

28-летняя белоруска почти два года удерживает первую строчку рейтинга WTA. В 2026 году она уже выиграла три турнира (Майами, Индиан-Уэллс, Брисбен). Вне корта заключила партнерства с Emirates, ювелирным брендом Material Good, Stella Artois и не только.

Из женщин выше Соболенко в рейтинге только Серена Уильямс (чей доход за год оценили в $40,1 млн).

На первом месте среди самых богатых теннисистов — Янник Синнер с доходом $58 млн за год, на втором — Карлос Алькарас с $53,7 млн.

После Соболенко на пятом месте — Коко Гауфф с $35,5 млн, на шестом — Новак Джокович с $30,2 млн, на седьмом — Циньвэнь Чжэн с $22,6 млн, на восьмом — Ига Свёнтек с $20,5 млн, на девятом — Александр Зверев с $18,7 млн, а замыкает десятку Елена Рыбакина с $17,4 млн.

Впервые в истории рейтинга женщин в топ-10 больше, чем мужчин (6 против 4).

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