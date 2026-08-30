ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Белгороду: горит крупный хаб Ozon

ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Белгороду: горит крупный хаб Ozon11
- 30.08.2026, 19:10
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Над городом поднялись огромные столбы черного дыма.
Российский Белгород подвергся массированному ракетному удару. Мониторинговые каналы и местные паблики сообщают о серии взрывов и попаданиях сразу в нескольких районах города.
После взрывов над городом поднялись густые столбы дыма. В частности, сильное задымление зафиксировали в районе Харьковской горы и вблизи ТЭЦ.
Кроме того, сообщается об ударе по складскому комплексу «Эстейт Логистик». По данным мониторингового канала Exilenova+, после попадания там вспыхнул масштабный пожар.
Комплекс, по разным данным, занимает от 12 до 24,5 тысячи квадратных метров и использовался компанией Ozon. Над местом пожара поднялся огромный столб черного дыма.
Информации о последствиях ударов и масштабах разрушений пока нет.
Впоследствии OSINT-аналитики Astra подтвердили, что один из ударов пришелся на Кирпичный тупик, 2А, корпуса 3 и 1, где расположен хаб «Эстейт Логистик».