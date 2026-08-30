закрыть
1 сентября 2026, вторник, 2:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Белгороду: горит крупный хаб Ozon

11
  • 30.08.2026, 19:10
  • 13,756
ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Белгороду: горит крупный хаб Ozon
Фото: Exilenova+

Над городом поднялись огромные столбы черного дыма.

Российский Белгород подвергся массированному ракетному удару. Мониторинговые каналы и местные паблики сообщают о серии взрывов и попаданиях сразу в нескольких районах города.

После взрывов над городом поднялись густые столбы дыма. В частности, сильное задымление зафиксировали в районе Харьковской горы и вблизи ТЭЦ.

Кроме того, сообщается об ударе по складскому комплексу «Эстейт Логистик». По данным мониторингового канала Exilenova+, после попадания там вспыхнул масштабный пожар.

Комплекс, по разным данным, занимает от 12 до 24,5 тысячи квадратных метров и использовался компанией Ozon. Над местом пожара поднялся огромный столб черного дыма.

Информации о последствиях ударов и масштабах разрушений пока нет.

Впоследствии OSINT-аналитики Astra подтвердили, что один из ударов пришелся на Кирпичный тупик, 2А, корпуса 3 и 1, где расположен хаб «Эстейт Логистик».

Фото: Exilenova+
Фото: Exilenova+
Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран