ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Белгороду: горит крупный хаб Ozon 11 30.08.2026, 19:10

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Фото: Exilenova+

Над городом поднялись огромные столбы черного дыма.

Российский Белгород подвергся массированному ракетному удару. Мониторинговые каналы и местные паблики сообщают о серии взрывов и попаданиях сразу в нескольких районах города.

После взрывов над городом поднялись густые столбы дыма. В частности, сильное задымление зафиксировали в районе Харьковской горы и вблизи ТЭЦ.

Кроме того, сообщается об ударе по складскому комплексу «Эстейт Логистик». По данным мониторингового канала Exilenova+, после попадания там вспыхнул масштабный пожар.

Комплекс, по разным данным, занимает от 12 до 24,5 тысячи квадратных метров и использовался компанией Ozon. Над местом пожара поднялся огромный столб черного дыма.

Информации о последствиях ударов и масштабах разрушений пока нет.

Впоследствии OSINT-аналитики Astra подтвердили, что один из ударов пришелся на Кирпичный тупик, 2А, корпуса 3 и 1, где расположен хаб «Эстейт Логистик».

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

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