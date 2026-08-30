Бойцы «Хартии» выбили россиян с новых позиций под Купянском 30.08.2026, 22:29

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Украинские штурмовики продолжают продвигаться к западу от Двуречной.

Бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г. 2-го корпуса НГУ «Хартия» продолжают освобождать территории к северу от Купянска. Штурмовики зачистили еще 2 км² лесного массива к западу от Двуречной.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-центр «Хартии».

Как отмечается, штурмовики 23-го отдельного штурмового полка Р.У.Г. корпуса «Хартия» продолжают продвигаться по лесному массиву к западу от Двуречной в Купянском районе. За последнее время бойцы зачистили еще 2 км² леса, вытесняя противника из укрепленных опорных пунктов.

Кадры объективного контроля с дронов и наголовных камер Р.У.Г. фиксируют результат работы штурмовых групп: попытки врага закрепиться или контратаковать жестко пресечены, позиции зачищены, трофеи и документы противника собраны.

«Бойцы не останавливаются и продвигаются вглубь леса, не оставляя своих на поле боя. Это продолжение операции, в рамках которой подразделение ранее уже освободило 7,5 км² лесных массивов к западу от Двуречной и установило контроль над северной частью населенного пункта Западное», — пояснили в «Хартии».

«Шаг за шагом. Позиция за позицией. Освобождаем украинскую землю от врага. Корпус «Хартия» стоит на защите Харьковщины с 2022 года: от обороны Харькова и выхода к государственной границе до сдерживания повторного наступления россиян в 2024-м под Волчанском и на Липцах — за два года враг не приблизился к Харькову ни на метр», — прокомментировали в корпусе «Хартия».

В 2025–2026 годах корпус «Хартия», в частности бойцы Р.У.Г., участвовали в освобождении территорий к северу от Купянска и в зачистке самого Купянска.

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