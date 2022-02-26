«Вы настоящие казаки»: белорусский футболист Илья Шкурин поддержал украинцев

«Вы настоящие казаки»: белорусский футболист Илья Шкурин поддержал украинцев1
- 26.02.2022, 16:24
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Нападающий киевского «Динамо» выступил с эмоциональным заявлением.
Белорусский нападающий киевского «Динамо» Илья Шкурин поддержал украинцев, которые дают мощный отпор российскому агрессору.
Свою поддержку украинцам белорусский футболист выразил в комментарии Sportarena.
«Это не специальная операция. Это самая настоящая война. Над домом моего деда летают самолеты. И я хочу, чтобы все об этом знали. Украинцы ох**нные. Все у вас будет хорошо. Вы настоящие казаки и только вы можете остановить этих упырей. Все у вас будет хорошо», - заявил Шкурин.