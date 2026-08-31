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Ferrari Майкла Джордана спустя 24 года снова выставили на продажу

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  • 31.08.2026, 14:47
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Ferrari Майкла Джордана спустя 24 года снова выставили на продажу
Фото: JOOPITER

Происхождение играет важную роль в определении стоимости автомобиля.

Ferrari 550 Maranello, принадлежавший легенде НБА Майклу Джордану и вдохновивший создание культовых кроссовок Air Jordan XIV, спустя почти четверть века снова появился на рынке. Автомобиль 1997 года оценили в $700 тысяч — $1,3 млн, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о Ferrari с номером шасси 108712, который Джордан получил в год своего пятого чемпионства с «Чикаго Буллз». Машина позже появилась в документальном сериале Netflix «Последний танец».

Особую известность Ferrari принесла связь с Air Jordan XIV. Джордан дебютировал в этих кроссовках 14 июня 1998 года в шестом матче финала НБА. Именно в них он сделал знаменитый победный бросок, принесший «Буллз» шестой чемпионский титул.

В декабре 2002 года Джордан продал автомобиль, после чего его местонахождение долгое время оставалось неизвестным. Около десяти лет Ferrari не могли найти и в итоге обнаружил его у владельца в Калифорнии.

Автомобиль оснащен 5,5-литровым атмосферным V12 мощностью 485 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач. Для высокого Джордана также установили специальное водительское кресло.

«Происхождение играет важную роль в определении стоимости автомобиля», — пишет издание.

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