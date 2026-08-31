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В Москве паникуют из-за готовящихся ударов ВСУ

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  • 31.08.2026, 18:05
  • 10,866
В Москве паникуют из-за готовящихся ударов ВСУ

Вокруг электроподстанции начали возводить антидроновую конструкцию.

Власти российской столицы приступили к подготовке энергетической инфраструктуры к возможным ударам со стороны Украины в осенне-зимний период. Как стало известно, вокруг электроподстанции «Абрамово» на востоке Москвы начали устанавливать металлические конструкции — по всей видимости, предназначенные для защиты объекта от атак беспилотников.

Видеозапись строительных работ опубликовал украинский Telegram-канал Supernova+; ее подлинность подтвердило издание «Агентство». Подстанция расположена в здании Объединенной энергетической компании на Окружном проезде — примерно в 350 метрах от Измайловского Кремля.

Установка защитных сооружений на московском энергообъекте происходит на фоне участившихся атак украинских дальнобойных БПЛА на территории российских регионов. Это может указывать на то, что российские власти всерьез готовятся к новым ударам по объектам энергетической инфраструктуры страны.

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