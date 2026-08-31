Война на Ближнем Востоке обрушила прибыль авиакомпаний Китая 31.08.2026, 15:43

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Главная причина — рост цен на авиационное топливо.

Три крупнейшие государственные авиакомпании Китая — Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines — завершили первое полугодие с совокупным чистым убытком около 8,2 млрд юаней ($1,22 млрд). Компании терпят убытки уже седьмой год подряд, сообщает агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Главной причиной резкого ухудшения финансовых результатов стал рост цен на авиационное топливо. На фоне конфликта на Ближнем Востоке расходы перевозчиков на топливо увеличились на 35–38%. При этом китайские авиакомпании, в отличие от многих европейских и азиатских конкурентов, практически не используют инструменты хеджирования.

China Southern заявила, что сейчас у нее «нет эффективных средств» для защиты от резких колебаний стоимости авиакеросина.

Убытки оказались особенно заметны на фоне сильного первого квартала. Тогда три перевозчика вместе заработали 4,82 млрд юаней благодаря высокому спросу во время китайского Нового года.

При этом выручка всех трех компаний выросла примерно на 10%. Air China увеличила ее на 10,5%, China Eastern — на 11,1%, а China Southern — на 9,7%. Рост обеспечили прежде всего международные перевозки: европейские направления пользовались повышенным спросом, поскольку пассажиры избегали ближневосточных пересадочных узлов, пострадавших из-за войны с Ираном.

Однако внутренний рынок остается слабым. Замедление экономики, конкуренция со скоростными поездами и автомобильными поездками не позволяют перевозчикам значительно повышать цены на билеты.

Ситуацию дополнительно осложнила необычно активная тайфунная сезонность. В июле и августе пассажиропоток китайских авиакомпаний может сократиться на 3,6% в годовом выражении — впервые за пик сезона с 2022 года.

Ожидается, что по итогам 2026 года три крупнейших перевозчика понесут совокупный убыток около 16,8 млрд юаней вместо прогнозировавшейся ранее прибыли в 1,3 млрд.

Акции всех трех авиакомпаний с начала года уже потеряли не менее 36%.

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