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Видеофакт: Как стадион в Забже отреагировал на хет-трик Шкурина

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  • 31.08.2026, 15:23
  • 3,154
Видеофакт: Как стадион в Забже отреагировал на хет-трик Шкурина
Илья Шкурин

Болельщики «Катовице» поблагодарили белоруса.

После хет-трика Ильи Шкурина гостевая трибуна начала громко скандировать его фамилию. Кадры, снятые на стадионе в Забже, где проходил матч, опубликовала «Трибуна».

Напомним, 30 августа «Катовице» выиграл у «Гурника» Забже (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Польши.

Беларусский форвард «гексы» Илья Шкурин отыграл матч целиком и отметился тремя голами (на 11-й, 90+1-й и 90+10-й минутах).

Отметим, что августе 2020 года Илья Шкурин поддержал протесты и отказался играть за сборную страны, пока у власти остается Лукашенко. В 2022 году белорус поддержал борющихся за свободу украинцев.

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