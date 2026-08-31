Индия отказала Путину 31.08.2026, 15:55

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Четырехлетние просьбы Кремля остались без ответа.

Москва с 2022 года пытается уговорить Индию значительно увеличить поставки еды, медикаментов, оборудования, техники. Владимир Путин менее года назад снова просил правительство «тоже определенные шаги предпринять», чтобы сгладить дисбаланс в двусторонней торговле и найти «наиболее перспективные направления сотрудничества». России нужно не только заместить пропавшие западные товары, но и пристроить рупии на десятки миллиардов долларов, которые индийские НПЗ платят за российскую нефть.

Но призывы в основном пропадают втуне. Хотя в прошедшем финансовом году (завершился в марте 2026 года) двусторонняя торговля составила $59,9 млрд, это практически одностороннее движение: почти вся она состоит из российского нефтяного импорта ($55,4 млрд), отмечает Bloomberg. Импорт превысил экспорт в 12,3 раза.

Индийские поставки в Россию увеличились всего на $1-1,5 млрд в год по сравнению с довоенным временем. В 2022 ф. г. (закончился через месяц после начатого Путиным вторжения в Украину) Индия продала товаров на $3,3 млрд. В следующем финансовом году показатель сократился до $3,1 млрд, хотя Москва еще в ноябре 2022 года отправила в Дели список примерно из 500 товаров, которые ей были срочно нужны, включая запчасти для автомобилей, самолетов, вертолетов и поездов. В последующие три года поставки выросли, но составляли лишь $4,3-4,9 млрд в год.

В 2026 ф. г. индийский экспорт упал на 8,2% до $4,5 млрд, по данным Министерства торговли и промышленности страны.

В апреле 2023 года делегация чиновников во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым приезжала в Дели и просила лекарства, дорожную технику, комплектующие к ней, химическую продукцию, продовольствие, предлагая налоговые льготы.

В декабре 2025 года, после просьбы Путина об «определенных шагах», чиновники снова, уже вместе с ним, приехали в Дели. Там они пытались договориться о кратном увеличении поставок товаров, говорил замглавы администрации президента Максим Орешкин, включая все те же комплектующие для промышленности и лекарства, а также телекоммуникационное оборудование. Министр экономического развития Максим Решетников уверял, что индийские товары ждут на российских маркетплейсах, где им откроется «прямой доступ к миллионам потребителей».

Вряд ли этот доступ привлечет индийских производителей теперь, когда крупнейшие склады ведущего маркетплейса Wildberries пострадали или полностью сгорели от ударов украинских дронов, а склады «Озона» подвергаются все новым бомбардировкам.

Нарастить импорт индийских товаров Россия пытается в том числе для того, чтобы легче использовать сотни миллиардов рупий в год, которые Индия платит за российскую нефть. В Индии действуют ограничения на вывод капитала, поэтому, когда она стала в больших объемах импортировать поставляемую со скидками нефть, уплаченные за нее рупии «пылились» на счетах в местных банках. Увеличение индийского экспорта в Россию требовалось в том числе для того, чтобы можно было ими за него расплачиваться.

Шанс немного сократить торговый дефицит Индии, превышающий $50 млрд в год, появился сейчас, когда Россия начала срочно закупать у нее бензин, чтобы справиться с топливным кризисом. Но тут интересна другая коллизия. Нефть из России получает практически лишь подконтрольная «Роснефти» и находящаяся под санкциями ЕС нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy. Она же теперь отправляет бензин назад в Россию. То есть из-за войны, которую она не хочет прекращать, одна из крупнейших нефтедобывающих стран мира, располагающая развитой переработкой, теперь фактически возит сырье в Индию, чтобы там получить бензин и затем продать его на своем рынке.

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