Представитель ВСУ: Российские дроны «прижимаются» к границе с Беларусью 31.08.2026, 15:11

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Частью реактивных беспилотников могут управлять в реальном времени.

Российские войска во время атак на Украину используют маршруты вдоль границы с Беларусью, а частью реактивных беспилотников могут управлять в реальном времени. Об этом заявил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает РБК-Украина.

По словам Игната, россияне часто запускают ударные беспилотники, в том числе реактивные «Шахеды», «прижимаясь к границе с Беларусью». Они заходят через Киевское водохранилище и маневрируют на разных высотах.

Однако это не единственное направление российских атак: большое количество беспилотников также запускают с юга, а также в направлении Сумской и Черниговской областей. Силы ПВО Украины сбивают значительную часть дронов, однако уничтожить все цели невозможно из-за погодных условий и ограниченности средств в конкретных локациях.

Кроме дронов, летящих по четко заданным координатам, серьезной опасностью Игнат назвал то то, что часть беспилотников имеет онлайн-управление. Для этого Россия применяет mesh-сети, где каждый дрон служит ретранслятором сигнала для станции управления.

«Благодаря операторам на командных пунктах россияне могут оценивать ситуацию в реальном времени, различать макеты от настоящих объектов и выбирать приоритетные цели. Оккупанты уже неоднократно пытались поразить поезда, локомотивы и автомобили мобильных огневых групп во время движения», — рассказал представитель ВСУ.

Для перехвата реактивных «Шахедов» Украина задействует в том числе тактическую авиацию. Для этого используются Mirage, F-16 и МиГ-29, причем пилоты сбивают беспилотники не только ракетами, но и авиационными пушками.

«Это ювелирная работа», — отметил Игнат, добавив, что летчики при таких перехватах серьезно рискуют.

По его словам, авиацию приходится привлекать, в частности, когда реактивный беспилотник летит слишком быстро или на большой высоте. Одновременно по российским дронам работают наземные средства ПВО, переносные зенитные комплексы и ракеты с лазерным наведением.

Напомним, ранее внештатный советник президента Украины по вопросам развития оборонных технологий Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш, также обратил внимание, что многие реактивные «Шахеды», атакующие Киев, идут вдоль беларусской границы, хотя прямой маршрут к украинской столице был бы короче.

Он предположил, что установленные на дронах LTE-модемы могут использовать сигнал беларусских базовых станций мобильной связи, позволяя поддерживать связь с оператором.

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